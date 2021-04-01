Стало известно расписание игр женской сборной России на ЧМ по хоккею 2021 года
- РИА Новости
Женская сборная России, попавшая в группу A, 8 мая сыграет со Швейцарией, 9 мая — с Канадой, 10 мая — с США, а 11 мая — с Финляндией. Матчи пройдут в канадском Галифаксе.
Матчи группы B, в которую попали команды Чехии, Германии, Японии, Дании и Венгрии пройдут в Труро.
Четвертьфиналы запланированы на 13 мая, полуфиналы — на 15 мая, а матч за бронзу и финал — на 16 мая.
Действующими чемпионками мира является сборная США.
Ранее сообщалось, что IIHF перенесла женский ЧМ-2021 по хоккею с апреля на май.