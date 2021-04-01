Стало известно расписание игр женской сборной России на ЧМ по хоккею 2021 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) объявила расписание игр чемпионата мира 2021 года среди женских команд.
Стало известно расписание игр женской сборной России на ЧМ по хоккею 2021 года
  • РИА Новости

Женская сборная России, попавшая в группу A, 8 мая сыграет со Швейцарией, 9 мая — с Канадой, 10 мая — с США, а 11 мая — с Финляндией. Матчи пройдут в канадском Галифаксе.

Матчи группы B, в которую попали команды Чехии, Германии, Японии, Дании и Венгрии пройдут в Труро.

Четвертьфиналы запланированы на 13 мая, полуфиналы — на 15 мая, а матч за бронзу и финал — на 16 мая.

Действующими чемпионками мира является сборная США.

Ранее сообщалось, что IIHF перенесла женский ЧМ-2021 по хоккею с апреля на май.

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