Стало известно расписание игр женской сборной России на ЧМ по хоккею 2021 года

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила расписание игр чемпионата мира 2021 года среди женских команд.

Женская сборная России, попавшая в группу A, 8 мая сыграет со Швейцарией, 9 мая — с Канадой, 10 мая — с США, а 11 мая — с Финляндией. Матчи пройдут в канадском Галифаксе.

Матчи группы B, в которую попали команды Чехии, Германии, Японии, Дании и Венгрии пройдут в Труро.

Четвертьфиналы запланированы на 13 мая, полуфиналы — на 15 мая, а матч за бронзу и финал — на 16 мая.

Действующими чемпионками мира является сборная США.

Ранее сообщалось, что IIHF перенесла женский ЧМ-2021 по хоккею с апреля на май.