УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в третьем матче 1/4 финала баскетбольного Еврокубка.

Встреча прошла в Казани завершилась со счётом 82:78.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, который набрал 19 очков. У гостей 22 балла в свой актив записал Кевин Херви.

Напомним, что в первой игре победил УНИКС, а во второй — «Локомотив».

В полуфинале УНИКС сыграет с итальянским «Виртусом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Зенит» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги.