УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка
- РИА Новости
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Встреча прошла в Казани завершилась со счётом 82:78.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, который набрал 19 очков. У гостей 22 балла в свой актив записал Кевин Херви.
Напомним, что в первой игре победил УНИКС, а во второй — «Локомотив».
В полуфинале УНИКС сыграет с итальянским «Виртусом».
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Зенит» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги.