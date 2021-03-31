УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

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Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в третьем матче 1/4 финала баскетбольного Еврокубка.
УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча прошла в Казани завершилась со счётом 82:78. 

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, который набрал 19 очков. У гостей 22 балла в свой актив записал Кевин Херви.

Напомним, что в первой игре победил УНИКС, а во второй — «Локомотив».

В полуфинале УНИКС сыграет с итальянским «Виртусом». 

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Зенит» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги.

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