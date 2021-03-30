Тихонов отреагировал на конфликт Губерниева и Вяльбе

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о конфликте между президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
Тихонов отреагировал на конфликт Губерниева и Вяльбе
  • РИА Новости

«Вяльбе абсолютно права, что тут говорить. Губерниев один только этого не поймёт, и «Матч ТВ». Этот канал позорит Дмитрий Губерниев. Более 2 млн отрицательных и матерных комментариев прилетает в его адрес и адрес канала. И только они не могут понять, что он лезет не в свои дела. Он достал всех», — цитирует Тихонова Sport24.

Экс-биатлонист отметил, что и он, и Вяльбе являются великими спортсменами, а Губерниев не может их критиковать, так как у него нет даже третьего разряда. По его мнению, у Губерниева есть талант комментатора, но он лезет не в свои дела.

«И вообще, дурак он полный! Зачем стравливать и сравнивать лыжную и биатлонную федерации? Из лыжных гонок пришли все биатлонисты, мы начинали с них, и надо быть благодарным. Он просто всем завидует и считает, что он выше и умнее остальных. Ну дурак дураком», — сказал Тихонов.

Он также назвал хамским ответ Губерниева на критику Вяльбе. 

Ранее Губерниев с иронией отреагировал на критику Вяльбе в свой адрес.

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