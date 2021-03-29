Щербакова заявила, что победа на ЧМ не повлияет на её дальнейшие цели

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Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос, может ли она зазнаться после победы на чемпионате мира 2021 года.
Щербакова заявила, что победа на ЧМ не повлияет на её дальнейшие цели
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это совершенно никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно так же вернусь к тренировкам», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

По её словам, у неё ещё больше мотивации работать над собой после золота мирового первенства. Она призналась, что есть ещё некоторые моменты в её катании, которыми она недовольна и хочет исправить их в будущем.

«Ближайших целей много, они поменьше, чем Олимпиада, — из них и складываются какие-то большие результаты», — добавила Щербакова.

Щербакова набрала по сумме двух программ 233,17 балла и стала чемпионкой мира по фигурному катанию.

Ранее Щербакова уклонилась от общения с прессой после возвращения с чемпионата мира.

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