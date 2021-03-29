Щербакова заявила, что победа на ЧМ не повлияет на её дальнейшие цели

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос, может ли она зазнаться после победы на чемпионате мира 2021 года.

«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это совершенно никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно так же вернусь к тренировкам», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

По её словам, у неё ещё больше мотивации работать над собой после золота мирового первенства. Она призналась, что есть ещё некоторые моменты в её катании, которыми она недовольна и хочет исправить их в будущем.

«Ближайших целей много, они поменьше, чем Олимпиада, — из них и складываются какие-то большие результаты», — добавила Щербакова.

Щербакова набрала по сумме двух программ 233,17 балла и стала чемпионкой мира по фигурному катанию.

Ранее Щербакова уклонилась от общения с прессой после возвращения с чемпионата мира.