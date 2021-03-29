Источник: штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками

Штаб главного тренера московского ЦСКА Ивицы Олича в ближайшее время пополнится двумя помощниками.

«В ближайшие дни помощники прилетят в Москву и войдут в штаб ЦСКА. Одним из них станет специалист по физподготовке Игор Юкич», — цитирует источник «Чемпионат».

Сообщается, что, помимо Юкича, в ЦСКА приедет второй помощник в качестве ассистента тренера.

Игор Юкич был деканом факультета кинезиологии в Загребском университете с 2009 по 2013 год. Специалист является основателем и президентом Хорватской ассоциации тренеров по физической подготовке, а также основателем и генеральным секретарём Европейской ассоциации физической подготовки. Юкич работал тренером по силовой и физической подготовке национальной сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии и в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Ивица Олич играл за московский ЦСКА в период с 2003 по 2006 год.

Ранее сообщалось, что Олич пока не подписал контракт с ЦСКА.