Семененко заявил, что будет рад выступить в командном ЧМ по фигурному катанию

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Российский фигурист Евгений Семененко выразил готовность выступить на командном чемпионате мира.
Семененко заявил, что будет рад выступить в командном ЧМ по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Всегда рад участвовать в новых для себя стартах. Если буду выступать, буду тренироваться настраиваться», — сказал Семененко после выступления в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме.

Он также признался, что не делал четверной риттбергер на мировом первенстве в Швеции, так как тренеры почитали это неоправданным риском. 

«Работаю над ним, но это прыжок более сложный, нужна специальная подготовка, подгонять программу, чтобы не сдвинулись остальные прыжки. На чемпионате России он у меня не получился, сейчас понимаю, что нужно было катать более лёгкий набор», — добавил Семененко.

Семененко получил за произвольную программу от судей 171,59 балла и набрал 258,45 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Семененко оценил прокат Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате мира.

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