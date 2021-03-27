Селюк: в хрупких фигурках и личиках российских фигуристок была видна вся мощь великой страны
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По его словам, его очень порадовали спортсменки, которые заняли весь пьедестал, и он обратил внимание на музыку Первого концерта композитора Петра Ильича Чайковского вместо гимна России.
«Хотя мы прекрасно понимаем, что эти девочки, которые произвели фурор на чемпионате мира, никакого отношения к допингу не имеют. Они страдают за других. Но в этих хрупких фигурках и личиках под музыку Чайковского была видна вся мощь великой страны!» — цитирует Селюка Sport24.
Анна Щербакова завоевала золото мирового первенства, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.
Ранее Селюк предложил присвоить Этери Тутберидзе звание Героя России.