Слуцкая: третье место Трусовой на ЧМ это фантастика и чудо

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение завоевании Александрой Трусовой бронзы чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года в шведском Стокгольме.

«Российский пьедестал — это просто фантастика. Перед чемпионатом мира все говорили, что весь пьедестал наш. Но потом уже никто не рассчитывал и не верил, что Трусова сможет зацепиться за тройку. В итоге Саша собралась и хорошо выступила, как и все наши девочки. В этом отношении это удивительный чемпионат — мы боролись и ошибались, но дошли до конца. Третье место Трусовой — фантастика и чудо. Спасибо соперницам — попадали просто все. Ни один фаворит не откатался чисто. Это уникально, такого не бывало. Если бы Рика Кихира и другие фигуристки устояли бы, то было бы сложнее. Но они все попадали», — приводит слова Слуцкой «Чемпионат».

Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них, но несмотря на это судьи оценили её выступление в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило стать бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Трусова оценила своё выступление на ЧМ в Стокгольме.