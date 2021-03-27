Туктамышева ответила на вопрос о ближайших планах

Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева поделилась своими планами на ближайшее будущее.

«Пока не знаю. Будем смотреть на турниры. Хочется просто отдохнуть и насладиться моментом», — сказала Туктамышева.

Ранее фигуристка сказала, почему не смогла сдержать слёз после выступления в произвольной программе на чемпионате мира.