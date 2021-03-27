Туктамышева ответила на вопрос о ближайших планах
Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева поделилась своими планами на ближайшее будущее.
- globallookpress.com
«Пока не знаю. Будем смотреть на турниры. Хочется просто отдохнуть и насладиться моментом», — сказала Туктамышева.
Ранее фигуристка сказала, почему не смогла сдержать слёз после выступления в произвольной программе на чемпионате мира.
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