Ягудин: наша Императрица Туктамышева заставила нас поволноваться

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной прорамме в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Ягудин: наша Императрица Туктамышева заставила нас поволноваться
  • globallookpress.com

«Императрица заставила нас поволноваться. Двойной аксель, тройной тулуп — небольшой поворотик был. Но потом всё-таки собралась. Мы тут с тревогой сжимали кулаки. Она сделала идеальный тройной аксель. В какой-то момент показалось, что она теряет темп и энергетику. Особенно это было заметно в середине проивзольной во время дорожки шагов. Лиза, спасибо тебе огромное», — заявил Ягудин в эфире «Первого канала».

Ранее Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе.

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