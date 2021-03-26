Хачанов победил Ханфмана во втором круге турнира WTA в Майами

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над немцем Янником Ханфманом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Майами.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российского теннисиста.

В третьем круг соперником Хачанова станет итальянец Янник Синнер.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг турнира в Майами.