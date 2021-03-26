Хачанов победил Ханфмана во втором круге турнира WTA в Майами
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над немцем Янником Ханфманом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Майами.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российского теннисиста.
В третьем круг соперником Хачанова станет итальянец Янник Синнер.
Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг турнира в Майами.
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