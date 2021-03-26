Слуцкая: не хочется критиковать Трусову, хочется поддержать её

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года в шведском Стокгольме.
Слуцкая: не хочется критиковать Трусову, хочется поддержать её
  • AFP

«Она молодец, что пошла на такой сложный элемент и сделала наисложнейший каскад. К сожалению, не удалось избежать падений. Не хочется Сашу критиковать, хочется поддержать. Этот сезон сложился для неё крайне неудачно — вполне могла бороться за лидирующие позиции, но, видимо, это не её соревнования. Хочется пожелать, чтобы она пережила этот сезон и пошла дальше с новыми силами! Она боролась, но того запала, который мы часто у неё видим, сегодня не было», — приводит слова Слуцкой «Спорт-Экспресс».

Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу, но допустила падения при исполнении двух из них. Судьи оценили её выступление в 152,38 балла, по сумме двух программ она набрала 217,20 балла.

Ранее Трусова заявила, что не собиралась прыгать меньше пяти четверных в произвольной программе на ЧМ.

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