Ягудин назвал «чудом» выступление Щербаковой в произвольной программе на ЧМ

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Я больше скажу, мы знаем, через какие трудности Аня проходила по ходу сезона, как тяжело восстанавливалась после коронавируса. Спортсмены — не те люди, которые жалуются на своё состояние. Раз ты приехал, выходи и делай. Четверной флип не так стабильно шёл на тренировках. Произошло падение. Но что определяет чемпионку? После него она встала. Мне кажется, нет сомнений, что она заслужила золото своими мучениями, тяжёлым восстановлением. Она доказала, что не зря в этом сезоне выиграла все турниры. Это какое-то чудо», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта на ЧМ.