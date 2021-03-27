Тарасова считает, что Трусовой не следовало заявлять пять четверных на произвольную программу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском в Стокгольме.

«Не понимаю только, зачем было идти на пять четверных прыжков. Как бы хорошо было, если бы она начала прекрасным флипом, но этот сальхов там уже два года стоит, и ни разу она в этом месте его не прыгнула. Наверное, это очень тяжело, она делает всё по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадёт», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она отметила, что Трусовой не стоило заявлять пять прыжков в четыре оборота на произвольную программу.

«Она делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных прыжков, у неё все напихано. Ей нужно было три прыжка — вполне достаточно, чтобы не падать каждую минуту. То, что я вижу целый год — она падает. Мне очень жаль, потому что это такой грандиозный талант, а такой талант всегда с тяжёлым характером», — добавила Тарасова.

Трусова завоевала бронзу, набрав по итогам двух прокатов 217,20 балла — 78,86 за короткую и 152,38 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.