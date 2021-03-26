Туктамышева сорвала тройной флип в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме

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Елизавета Туктамышева не смогла чисто исполнить все прыжковые элементы в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
Туктамышева сорвала тройной флип в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме
  • Reuters

В произвольной программе Туктамышева исполнила каскады из тройного акселя и двойного тулупа, тройного лутца и тройного тулупа, а также двойного акселя, ойлера и тройного сальхова. Помимо прочего, она прыгнула тройной аксель и тройной лутц. 

При этом тройной флип Туктамышева сорвала, приземлившись на руку.

Ранее было опубликовано видео произвольной программы российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

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