Туктамышева сорвала тройной флип в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме
- Reuters
В произвольной программе Туктамышева исполнила каскады из тройного акселя и двойного тулупа, тройного лутца и тройного тулупа, а также двойного акселя, ойлера и тройного сальхова. Помимо прочего, она прыгнула тройной аксель и тройной лутц.
При этом тройной флип Туктамышева сорвала, приземлившись на руку.
Ранее было опубликовано видео произвольной программы российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.