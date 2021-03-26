Кацалапов: мы с Синициной в ритм-танце показали, на что способны

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, оценили своё выступление в ритм-танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Кацалапов: мы с Синициной в ритм-танце показали, на что способны
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Вполне довольны выступлением. Хорошо подготовились. В целом показали, на что способны. Всё было чисто и с душой, легко. Тренеры и команда тоже довольны. Ощущения хорошие. Теперь нам нужно сегодня выспаться, отдохнуть, потренироваться, проверить, всё ли на месте, и откататься в удовольствие завтра», — сказал Кацалапов после проката.

Синицина, в свою очередь, также подчеркнула, что их дуэт намерен подойти к произвольному танцу без лишних мыслей и достойно выступить.

«Завтра также постараемся сделать нашу работу максимально хорошо, чисто и спокойно», — сказала Синицина.

Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию, набрав 88,15 балла.

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