Голубев выделил сильнейших игроков в составе молодёжной сборной Франции

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Полузащитник молодёжной сборной России Артём Голубев поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Франции на чемпионате Европы по футболу 2021 года.
Голубев выделил сильнейших игроков в составе молодёжной сборной Франции
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«Когда увидели результат игры с Данией, поняли, что матч с Францией будет важен для нашей команды и для турнирного положения. По моему мнению, фамилии не решают на поле, решают команды. Дания, как оказалось, может бороться с такими сборными. Мы не исключение. Кого выделить могу у французов? Многих. Большое количество футболистов играют в европейских чемпионатах, в больших клубах. Жюль Кунде, Эдуарду Камавинга, Маттео Гендузи. Хорошая команда», — сказал Голубев во время пресс-конференции.

Россия в первом матче на ЧЕ-2021 разгромила Исландию (4:1), а Франция уступила Дании (0:1).

Ранее Голубев признался, что было приятно на разминке услышать песню группы «Ленинград».

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