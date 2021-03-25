ЦСКА обыграл «Локомотив» и повёл в серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче серии 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу ЦСКА принесли шайбы Константина Окулова и Максима Мамина, оформившего дубль.

«Локомотив» ответил двумя голами Теэму Пулккинена.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Следующая, шестая игра пройдёт 27 марта в Ярославле.

Ранее сообщалось, что СКА увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо».