Опубликовано видео проката короткой программы Туктамышевой на ЧМ в Стокгольме
В сети появилось видео проката короткой программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме.
- ©Maxim Thore/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
За свой прокат Туктамышева получила 78,86 балла.
По итогам короткой программы россиянка занимает третье место.
Ранее сообщалось, что Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Туктамышева — третья.
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