Опубликовано видео проката короткой программы Туктамышевой на ЧМ в Стокгольме

В сети появилось видео проката короткой программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме.

©Maxim Thore/Keystone Press Agency

globallookpress.com

За свой прокат Туктамышева получила 78,86 балла. По итогам короткой программы россиянка занимает третье место. Ранее сообщалось, что Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Туктамышева — третья.