Опубликовано видео проката короткой программы Туктамышевой на ЧМ в Стокгольме

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В сети появилось видео проката короткой программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме.
Опубликовано видео проката короткой программы Туктамышевой на ЧМ в Стокгольме
  • ©Maxim Thore/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

За свой прокат Туктамышева получила 78,86 балла. 

По итогам короткой программы россиянка занимает третье место.

Ранее сообщалось, что Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Туктамышева — третья.

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