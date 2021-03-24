«Лейкерс» без Джеймса потерпел третье подряд поражение в НБА, уступил «Нью-Орлеану»

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счётом 128:111 в пользу хозяев площадки.

Самыми результативными игроками «Пеликанс» стали Брэндон Ингрэм, набравший 36 очков, и Зайон Уильямсон, на счету которого 27 очков.

В составе «Лейкерс», потерпевшего третье подряд поражение после травмы звёздного форварда Леброна Джеймса, самым результативным игроком стал Монтрезл Харрелл, набравший 18 очков. Кайл Кузма оформил дабл-дабл из 16 очков и десяти подборов. Ещё 16 очков команде принёс Маркиф Моррис.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» проиграл «Денвер Наггетс» (99:110), «Нью-Йорк Никс» взял верх над «Вашингтон Уизардс» (131:113), «Майами Хит» уступил «Финикс Санз» (100:110), «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Филадельфия Сиксерс» (98:108), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Бруклин Нетс» (112:116).

Ранее источник назвал сроки восстановления после травмы звезды НБА Джеймса.