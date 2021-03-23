Черчесов высказался об игре сборной России в два нападающих

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной игре национальной команды в два нападающих.

«Во-первых, в Лиге наций мы так сыграли минут 20. Футбол меняется, ситуация — тоже. Раньше было много товарищеских игр, можно было делать эксперименты. В тренировочном процессе такие ситуации есть, когда Соболев и Дзюба могут вместе играть или Заболотный и Соболев. Идеи есть. Другое дело — как качественно их осуществить, как найти возможность. Всё зависит от ситуации. Для меня главное, что они общаются в жизни и на тренировках», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

Встреча Мальта — Россия состоится 24 марта в 22:45 мск на Национальном стадионе в мальтийской Та-Кали.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании.