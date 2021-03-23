Дзюба поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия

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Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Мальта — Россия.
Дзюба поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия
  • РИА Новости

«Трудно сказать. Я за популяризацию футбола. Карликовые сборные прибавляют большими шагами и в ближайшее время не будут такими являться. Обороняться качественно сейчас умеют все. Раз они есть, то это нормально. Нельзя их лишать такой возможности. Все должны иметь возможность отбираться на тот или иной турнир», — сказал Дзюба на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

Встреча Мальта — Россия состоится 24 марта в 22:45 мск на Национальном стадионе в мальтийской Та-Кали.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании.

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