Тарпищев: Касаткина преодолела глубокий кризис, в котором она долгое время пребывала

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Дарьи Касаткиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

«Похоже, что психологические проблемы Даши ушли на второй план, это очень радует. Касаткина преодолела глубокий кризис, в котором она долгое время пребывала. Но теперь надо наращивать технико-тактические составляющие, увеличивать скорость полёта мяча и скорость подачи. Но победа в Санкт-Петербурге — это отличное достижение», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Для Касаткиной это уже четвёртый титул WTA в карьере, а в сезоне — второй. В феврале она победила на турнире в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Касаткина победила Гаспарян и выиграла теннисный турнир в Санкт-Петербурге.

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