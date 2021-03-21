«Арсенал» вырвал ничью в матче АПЛ с «Вест Хэмом», хотя уступал 0:3 по ходу игры

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью в дерби с «Вест Хэмом» в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 3:3.

За «Вест Хэм» в первом тайме забили Джесси Лингард (15'), Джаррод Боуэн (17') и Томаш Соучек (32'). Тем не менее на 38-й минуте «канониры» отыграли мяч благодаря автоголу Соучека. На 61-й минуте ещё один игрок хозяев Крэйг Доусон отправил мяч в собственные ворота, а на 82-й Александр Ляказетт восстановил равенство.

«Арсенал» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в чемпионате Англии. «Вест Хэм» (49) находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.