Баскетболист «Лейкерс» Джеймс прокомментировал свою травму в матче с «Атлантой»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою травму лодыжки, полученную в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атланта Хоукс» (94:99).

«Ничто не злит и не расстраивает меня так, как невозможность играть и помогать своим одноклубникам. Мне больно как внутри, так и снаружи. Начинается путь к восстановлению. Скоро вернусь, как будто никуда и не уходил», — написал в Twitter Джеймс.

В текущем сезоне НБА Джеймс провёл 41 матч, в которых в среднем набирал по 25,6 очка в среднем за матч и делал 6,9 подбора.

Ранее стал известен характер травмы баскетболиста «Лейкерс» Джеймса.