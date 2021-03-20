«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за «Авангард» забил Дамир Шарипзянов. «Металлург» ответил голом Максима Карпова.

В овертайме победу «Авангарду» принесла шайба Сергея Толчинского.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующая, вторая игра пройдёт 22 марта в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.