Трусова: Плющенко регулярно придумывает новые упражнения, которые я раньше не выполняла

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Мне нравятся тренировки у Плющенко. Он регулярно придумывает новые интересные упражнения, которые я раньше не выполняла. Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», — цитирует Трусову Dagens Nyheter.

Трусова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе в мае 2020 года. В этом сезоне она завоевала бронзу на чемпионате России, а также выиграла два этапа Кубка страны.

Ранее Плющенко заявил, что будет сам сопровождать Трусову на ЧМ.