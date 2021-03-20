Трусова: Плющенко регулярно придумывает новые упражнения, которые я раньше не выполняла

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Трусова: Плющенко регулярно придумывает новые упражнения, которые я раньше не выполняла
  • © РИА Новости

«Мне нравятся тренировки у Плющенко. Он регулярно придумывает новые интересные упражнения, которые я раньше не выполняла. Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», — цитирует Трусову Dagens Nyheter.

Трусова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе в мае 2020 года. В этом сезоне она завоевала бронзу на чемпионате России, а также выиграла два этапа Кубка страны.

Ранее Плющенко заявил, что будет сам сопровождать Трусову на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить