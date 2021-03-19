Турнир ATP серии «Мастерс» впервые за 17 лет пройдёт без Джоковича, Федерера и Надаля

Впервые с 2004 года на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 1000 не будет представлено ни одного теннисиста из так называемой большой тройки.

На предстоящем турнире в Майами по различным причинам не смогут выступить швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Испанский и швейцарский теннисисты отказались от участия, чтобы полностью восстановиться, а серб в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.

В последний раз турнир категории «Мастерс» проходил без Джоковича, Федерера и Надаля в 2004 году в Париже. Тогда чемпионом стал россиянин Марат Сафин.

«Мастерс» в Майами пройдёт с 24 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что победная серия Рублёва на турнирах АТР-500 прервалась на отметке в 23 матча.