«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Найджела Доуса и Станислава Галиева, отличившегося в овертайме.
За «Салават Юлаев» забил Пётр Хохряков.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Ак Барса». Следующая, третья игра пройдёт 21 марта в Уфе.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.