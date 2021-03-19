«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Найджела Доуса и Станислава Галиева, отличившегося в овертайме.

За «Салават Юлаев» забил Пётр Хохряков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Ак Барса». Следующая, третья игра пройдёт 21 марта в Уфе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.