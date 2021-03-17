Дзюба забил после ошибки Акинфеева в матче ЦСКА — «Зенит»

Короткая ссылка
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Дзюба забил после ошибки Акинфеева в матче ЦСКА — «Зенит»
  • globallookpress.com

На 33-й минуте полузащитник «Зенита» Далер Кузяев совершил подачу со штрафного, Акинфеев неудачно сыграл на выходе, а форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба забил свой 13-й мяч в сезоне.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в первенстве и опережает армейцев на пять очков.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Зенит» начался на десять минут позже запланированного времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить