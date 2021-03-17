Дзюба забил после ошибки Акинфеева в матче ЦСКА — «Зенит»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

На 33-й минуте полузащитник «Зенита» Далер Кузяев совершил подачу со штрафного, Акинфеев неудачно сыграл на выходе, а форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба забил свой 13-й мяч в сезоне.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в первенстве и опережает армейцев на пять очков.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Зенит» начался на десять минут позже запланированного времени.