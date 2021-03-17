Калинская победила Подороску и вышла во второй круг турнира WTA в Монтеррее

Российский теннисистка Анна Калинская одержала победу над Надией Подороску в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

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