Калинская победила Подороску и вышла во второй круг турнира WTA в Монтеррее
Российский теннисистка Анна Калинская одержала победу над Надией Подороску в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
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Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Во втором круге Калинская сыграет с сербской теннисисткой Ниной Стоянович.
Ранее сообщалось, что Грачёва уступила Сайсай в первом круге турнира WTA в Монтеррее.
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