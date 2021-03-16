В Федерации лыжного фристайла отреагировали на задержание чемпионки России с героином

В Федерации лыжного фристайла России прокомментировали новость о задержании чемпионки России по фристайлу Анны Орловской с героином в Москве.

«О ситуации ничего не слышали. Прокомментировать никак не можем. Надо разобраться в ситуации, если она вообще стоит какого-то комментария. Пока никакой информации об инциденте у нас нет», — приводит слова пресс-атташе федерации Александра Романова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов 15 марта на Рублёвском шоссе обнаружили у Орловской семь свёртков героина. Спортсменка призналась, что должна была разнести запрещённые вещества по адресам.

Анна Орловская — чемпионка России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп. В 2013 году спортсменка заработала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённых препаратов.

Ранее сообщалось, что российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанных соревнованиях.