СМИ: Чемпионку России по фристайлу задержали с героином в Москве

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В Москве задержали российскую фристайлистку Анну Орловскую.
СМИ: Чемпионку России по фристайлу задержали с героином в Москве
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники правоохранительных органов 15 марта на Рублёвском шоссе обнаружили у Орловской семь свёртков героина. Спортсменка призналась, что должна была разнести запрещённые вещества по адресам.

Анна Орловская — чемпионка России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп. В 2013 году спортсменка заработала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённых препаратов.

Ранее сообщалось, что российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанных соревнованиях.

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