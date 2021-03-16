СМИ: Чемпионку России по фристайлу задержали с героином в Москве
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Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники правоохранительных органов 15 марта на Рублёвском шоссе обнаружили у Орловской семь свёртков героина. Спортсменка призналась, что должна была разнести запрещённые вещества по адресам.
Анна Орловская — чемпионка России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп. В 2013 году спортсменка заработала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённых препаратов.
Ранее сообщалось, что российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанных соревнованиях.