Призёр ОИ назвал чудом участие Непряевой в чемпионате мира спустя полтора месяца после перелома руки

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных назвал чудом тот факт, что российская лыжница Наталья Непряева приняла участие в чемпионате мира спустя полтора месяца после перелома руки.

«То, что она успела восстановиться и выйти в Оберстдорфе на старт, уже можно назвать чудом. Мало кто с таким диагнозом пошёл бы на такое. Большое спасибо ей и специалистам, которые сделали всё, чтобы поставить спортсменку на ноги. По сути, турнир она отбегала на эмоциях. На последний этап КМ у Натальи не осталось ничего. Мы все не роботы», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Бессмертных предположил, что Ступак способна бросить перчатку Йохауг.