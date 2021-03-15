Призёр ОИ назвал чудом участие Непряевой в чемпионате мира спустя полтора месяца после перелома руки

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных назвал чудом тот факт, что российская лыжница Наталья Непряева приняла участие в чемпионате мира спустя полтора месяца после перелома руки.

«То, что она успела восстановиться и выйти в Оберстдорфе на старт, уже можно назвать чудом. Мало кто с таким диагнозом пошёл бы на такое. Большое спасибо ей и специалистам, которые сделали всё, чтобы поставить спортсменку на ноги. По сути, турнир она отбегала на эмоциях. На последний этап КМ у Натальи не осталось ничего. Мы все не роботы», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Бессмертных предположил, что Ступак способна бросить перчатку Йохауг.

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