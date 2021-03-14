Стало известно, сколько Большунов заработал по итогам сезона КМ по лыжным гонкам

Стало известно, сколько заработал российский лыжник Александр Большунов по итогам прошедшего сезона Кубка мира.

Как сообщается на сайте Международной лыжной федерации (FIS), россиянин получит примерно €197 тыс.

Второе место по уровню заработка занял норвежец Йоханнес Клебо (€68 тыс.), а третьим стал другой россиянин Иван Якимушкин (€52 тыс.).

24-летний Большунов в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Йоханнес Клебо рассказал, было ли для него принципиально опередить Большунова в последней гонке сезона.