Стало известно, сколько Большунов заработал по итогам сезона КМ по лыжным гонкам
- © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Как сообщается на сайте Международной лыжной федерации (FIS), россиянин получит примерно €197 тыс.
Второе место по уровню заработка занял норвежец Йоханнес Клебо (€68 тыс.), а третьим стал другой россиянин Иван Якимушкин (€52 тыс.).
24-летний Большунов в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира.
Ранее Йоханнес Клебо рассказал, было ли для него принципиально опередить Большунова в последней гонке сезона.