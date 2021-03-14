Стало известно, сколько Большунов заработал по итогам сезона КМ по лыжным гонкам

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Стало известно, сколько заработал российский лыжник Александр Большунов по итогам прошедшего сезона Кубка мира.
Стало известно, сколько Большунов заработал по итогам сезона КМ по лыжным гонкам
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщается на сайте Международной лыжной федерации (FIS), россиянин получит примерно €197 тыс. 

Второе место по уровню заработка занял норвежец Йоханнес Клебо (€68 тыс.), а третьим стал другой россиянин Иван Якимушкин (€52 тыс.).

24-летний Большунов в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Йоханнес Клебо рассказал, было ли для него принципиально опередить Большунова в последней гонке сезона.

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