Определились соперницы россиянок на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова начнут борьбу со второго круга.

Маргарита Гаспарян в первом круге сыграет с француженкой Кристиной Младенович. Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Дарья Мишина и Вера Звонарёва встретятся с победительницами квалификации.

St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 15 января по 21 марта.

Ранее сообщалось, что Потапова проиграла Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Дубае.