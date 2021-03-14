Определились соперницы россиянок на турнире WTA в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова начнут борьбу со второго круга.
Маргарита Гаспарян в первом круге сыграет с француженкой Кристиной Младенович. Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Дарья Мишина и Вера Звонарёва встретятся с победительницами квалификации.
St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 15 января по 21 марта.
Ранее сообщалось, что Потапова проиграла Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Дубае.