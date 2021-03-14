Определились соперницы россиянок на турнире WTA в Санкт-Петербурге

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Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.
Определились соперницы россиянок на турнире WTA в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова начнут борьбу со второго круга.

Маргарита Гаспарян в первом круге сыграет с француженкой Кристиной Младенович. Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Дарья Мишина и Вера Звонарёва встретятся с победительницами квалификации.

St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 15 января по 21 марта.

Ранее сообщалось, что Потапова проиграла Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Дубае.

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