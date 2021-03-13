Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне кажется, «Зенит» не очень хорошо подготовился к возобновлению сезона. В Кубке России проиграли и вылетели, хотя на этой стадии должны были проходить дальше. И матчи РПЛ показывают, что в команде не всё в порядке и она не так готова, как хотят тренеры», — приводят слова Пятницкого «Известия».

Бывший игрок «Спартака» назвал ЦСКА фаворитом в гонке за чемпионство в РПЛ.

«В гонке за чемпионство ЦСКА — фаворит. Армейцы неплохо подготовились ко второй части сезона. Думаю, они выглядят гибче и разнообразнее, чем «Зенит», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Бывший тренер «Динамо» оценил шансы ЦСКА на завоевание чемпионства.