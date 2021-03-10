«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в перенесённом матче 33-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере и завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе «Сити» дублями отметились Кевин де Брёйне и Рияд Марез, а также один раз забил Илкай Гюндоган. Гости ответили голом Джеймса Уорд-Прауса с пенальти и мячом Че Адамса.

«Манчестер» набрал 68 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. «Саутгемптон» с 33 очками находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что покер Гарета Бэйла принёс «Тоттенхэму» разгромную победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ.