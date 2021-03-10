Федерация триатлона России подписала соглашение о взаимодействии с ЦСКА

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Федерация триатлона России и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве.
Федерация триатлона России подписала соглашение о взаимодействии с ЦСКА
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«У нас в ЦСКА много спортсменов, которые претендуют на значимые позиции, и специалистов, занимающихся подготовкой. Данное соглашение будет способствовать не только работе с основными активами, но и более обширному взаимодействию», — сказала на пресс-конференции глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Подписи под документом поставили сама Шойгу и начальник ЦСКА Артём Громов.

Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение ЧЕ по триатлону.

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