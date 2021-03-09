Вяльбе раскритиковал решение о дисквалификации Клебо

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Сервисмен сборной России по лыжным гонкам Урмас Вяльбе высказался по поводу инцидента между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Решение дисквалифицировать Йоханнеса Клебо не совсем правильное. Думаю, что честнее было бы вручить Александру Большунову золотую медаль, а Клебо — серебряную. Йоханнес помешал, это ясно, за такое нужно наказывать, но не так строго», — приводит слова Вяльбе Delfi.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов занял третье место в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта.

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