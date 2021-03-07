«Локомотив» в овертайме одолел «Йокерит» в третьем матче плей-офф КХЛ
- © hclokomotiv.ru
Встреча прошла в Ярославле и завершилась в пользу железнодорожников — 3:2.
В составе команды из Хельсинки отличились Сами Лепистё и Никлас Йенсен. Российский коллектив ответил в основное время голами Михаила Беляева и Теэму Пулккинена, а в овертайме Пулккинен оформил дубль и принёс победу «Локомотиву».
«Локомотив» упрочил своё преимущество в серии — 3:0. Следующий матч состоится 9 марта в Ярославле.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Торпедо» в матче Кубка Гагарина.