«Локомотив» в овертайме одолел «Йокерит» в третьем матче плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал победу над финским «Йокеритом» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась в пользу железнодорожников — 3:2.

В составе команды из Хельсинки отличились Сами Лепистё и Никлас Йенсен. Российский коллектив ответил в основное время голами Михаила Беляева и Теэму Пулккинена, а в овертайме Пулккинен оформил дубль и принёс победу «Локомотиву».

«Локомотив» упрочил своё преимущество в серии — 3:0. Следующий матч состоится 9 марта в Ярославле.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Торпедо» в матче Кубка Гагарина.