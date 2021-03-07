Сехудо высказался о запрещённом приёме Яна в титульном бою со Стерлингом

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение о дисквалификации прежнего обладателя титула чемпиона в легчайшем весе россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Сехудо высказался о запрещённом приёме Яна в титульном бою со Стерлингом
  • globallookpress.com
  • © Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com

«Эй, Ян, ты «пнул» меня, чтобы я вернулся и спас этот дивизион. Твой удар коленом был грязнее, чем моча Диллашоу. Алджа, твоя защита была хуже, чем у Капитолия. Я заставлю вас всех преклонить колени. Конечно, следуя правилам», — написал Сехудо в своём Twitter.

34-летний Сехудо объявил о завершении карьеры 9 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом на UFC 249. Он являлся чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Стерлинг стал первым чемпионом UFC, выигравшим титул из-за дисквалификации соперника.

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