Сехудо высказался о запрещённом приёме Яна в титульном бою со Стерлингом
- globallookpress.com
- © Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com
«Эй, Ян, ты «пнул» меня, чтобы я вернулся и спас этот дивизион. Твой удар коленом был грязнее, чем моча Диллашоу. Алджа, твоя защита была хуже, чем у Капитолия. Я заставлю вас всех преклонить колени. Конечно, следуя правилам», — написал Сехудо в своём Twitter.
34-летний Сехудо объявил о завершении карьеры 9 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом на UFC 249. Он являлся чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе.
Ранее сообщалось, что Стерлинг стал первым чемпионом UFC, выигравшим титул из-за дисквалификации соперника.