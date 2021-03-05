Теннисист Рублёв — о победе над Шарди: в концовке матча была драма

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Жереми Шарди в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

«Это был очень тяжёлый матч. У Жереми непростой удар, непростая подача. На тай-брейке в первом сете я играл чуть лучше, он допустил несколько ошибок. Во втором сете я не очень хорошо начал. Каким-то образом мне удалось вернуться в игру, но я не сумел реализовать остальные шансы. У меня были матчболы. В третьем сете я начал очень хорошо. Потом он провёл один отличный гейм, я немного зажался… Подавать на матч всегда непросто. В концовке была драма. Мне удалось победить, и я очень рад», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

23-летний россиянин одержал победу над 34-летним французом со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Шарди и вышел в полуфинал турнира ATP в Роттердаме.