Теннисист Рублёв — о победе над Шарди: в концовке матча была драма

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Жереми Шарди в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.
Теннисист Рублёв — о победе над Шарди: в концовке матча была драма
  • Reuters

«Это был очень тяжёлый матч. У Жереми непростой удар, непростая подача. На тай-брейке в первом сете я играл чуть лучше, он допустил несколько ошибок. Во втором сете я не очень хорошо начал. Каким-то образом мне удалось вернуться в игру, но я не сумел реализовать остальные шансы. У меня были матчболы. В третьем сете я начал очень хорошо. Потом он провёл один отличный гейм, я немного зажался… Подавать на матч всегда непросто. В концовке была драма. Мне удалось победить, и я очень рад», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

23-летний россиянин одержал победу над 34-летним французом со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Шарди и вышел в полуфинал турнира ATP в Роттердаме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить