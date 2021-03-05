Брат Чимаева: Хамзат стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию

Артур Чимаев, брат шведского бойца смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева, прокомментировал решение бойца о завершении карьеры.

«Правое лёгкое Хамзата не полностью восстановилось. Ему давали антибиотики, и спустя две недели он подумал, что можно вновь тренироваться. Хамзат был полностью истощён. Лёгкие не справились. Он стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию», — приводит слова Артура Чимаева BJPean.

Артур Чимаев отмечает, что его брат решил продолжить карьеру.

«Я посоветовал Хамзату отдохнуть два-три месяца. После этого всё будет в порядке», — добавил он.

Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.

Ранее сообщалось, что боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры.