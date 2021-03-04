Махачев высказался о перспективе сменить Нурмагомедова на вершине лёгкого веса в UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова о том, что он должен стать следующим чемпионом UFC.

«Я прилагаю к этому много усилий, осознаю эту ответственность и тренируюсь очень усердно. Надеюсь, не подведу», — приводит слова Махачева «Чемпионат».

Боец отмечает, что его не раздражает сравнение с Нурмагомедовым.

«Когда о тебе говорят в связке с хорошим человеком, с чемпионом, почему это должно раздражать? Наоборот, только радует», — добавил он.

Ислам Махачев проведёт бой с американским бойцом MMA Дрю Добером в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою с Добером на UFC 259.