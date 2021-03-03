Рублёв обыграл Маррея и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Роттердаме
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу российского теннисиста, который располагается на восьмом месте рейтинга ATP.
В четвертьфинале Рублёв сыграет либо с бельгийцем Давидом Гоффеном, либо с французом Жереми Шарди.
Маррей является трёхкратным победителем турниров Большого шлема, а также двукратным олимпийским чемпионом.
Ранее Анастасия Павлюченкова проиграла Петре Квитовой во втором круге турнира WTA в Дохе.