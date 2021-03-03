УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 85:63.
Самым результативным игроком в составе российской команды стал Окаро Уайт, который набрал 18 очков. У гостей 18 очков в свой актив записал Хаукур Паульссон.
Для УНИКСа эта победа стала пятой подряд в Еврокубке. Благодаря ей коллектив из Татарстана вышел в плей-офф с первого места в группе.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.