УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС одержал крупную победу над «Андоррой» в матче пятого тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 85:63.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Окаро Уайт, который набрал 18 очков. У гостей 18 очков в свой актив записал Хаукур Паульссон.

Для УНИКСа эта победа стала пятой подряд в Еврокубке. Благодаря ей коллектив из Татарстана вышел в плей-офф с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.