Чемпион ОИ-1980 Блинов найден мёртвым

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Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов был найден мёртвым.
Чемпион ОИ-1980 Блинов найден мёртвым
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию конного спорта России (ФКСР).

«Александра Блинова искали с 9 февраля. В тот день он не доехал до конюшни неподалёку от деревни Андреевское. На следующий день ему звонили, но через какое-то время телефон разрядился. Сегодня нашли тело Александра Ивановича, но дополнительной информации о том, что случилось, нет», — говорится в заявлении ФКСР.

На Олимпиаде-1980 в Москве Блинов завоевал золото в командном троеборье, а также занял второе место в личном троеборье.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по ралли Ханну Миккола скончался в возрасте 78 лет.

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