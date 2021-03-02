Чемпион ОИ-1980 Блинов найден мёртвым

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов был найден мёртвым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию конного спорта России (ФКСР).

«Александра Блинова искали с 9 февраля. В тот день он не доехал до конюшни неподалёку от деревни Андреевское. На следующий день ему звонили, но через какое-то время телефон разрядился. Сегодня нашли тело Александра Ивановича, но дополнительной информации о том, что случилось, нет», — говорится в заявлении ФКСР.

На Олимпиаде-1980 в Москве Блинов завоевал золото в командном троеборье, а также занял второе место в личном троеборье.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по ралли Ханну Миккола скончался в возрасте 78 лет.