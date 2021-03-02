Рублёв победил Гирона и встретится с Марреем во втором круге турнира в Роттердаме

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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Маркосом Гироном из США в первом круге турнира в Роттердаме.
Рублёв победил Гирона и встретится с Марреем во втором круге турнира в Роттердаме
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Во втором круге турнира Рублёв сыграет с британским теннисистом Энди Марреем.

Ранее сообщалось, что россиянка Гаспарян победила украинку Завацкую на турнире в Лионе.

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