Рублёв победил Гирона и встретится с Марреем во втором круге турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Маркосом Гироном из США в первом круге турнира в Роттердаме.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:3. Во втором круге турнира Рублёв сыграет с британским теннисистом Энди Марреем. Ранее сообщалось, что россиянка Гаспарян победила украинку Завацкую на турнире в Лионе.