Шайбы Анисимова и Дадонова помогли «Оттаве» разгромить «Калгари»

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Артём Анисимов и Евгений Дадонов, а также Дрейк Батерсон (2) и Колин Уайт.

В составе «Калгари» — Милан Лучич.

Отметим, что Анисимов забил дебютную шайбу за «Сенаторз» в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что шайба Задорова помогла «Чикаго» разгромить «Детройт» в матче НХЛ.