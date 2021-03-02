Шайбы Анисимова и Дадонова помогли «Оттаве» разгромить «Калгари»
Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Артём Анисимов и Евгений Дадонов, а также Дрейк Батерсон (2) и Колин Уайт.
В составе «Калгари» — Милан Лучич.
Отметим, что Анисимов забил дебютную шайбу за «Сенаторз» в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что шайба Задорова помогла «Чикаго» разгромить «Детройт» в матче НХЛ.